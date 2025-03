Ländle-Doppelsieg auf der legendären Streif

Gesamtwertung ein Ziel

In der Europacup-Gesamtwertung liegt Olivier nun 190 Punkte hinter der Kärntnerin Nadine Fest, die im zweiten Super G Dritte wurde. Also noch in Reichweite vor dem bevorstehenden EC-Abschluss in Norwegen, wo noch sechs Rennen auf dem Programm stehen. „Es ist ein Ziel, aber ich habe es nicht mehr so im Auge“, erklärt die Bregenzerwälderin, „ich versuche, nicht mehr so ergebnisorientiert zu denken und konzentriere mich voll aufs Skifahren. Und das klappt in Norwegen normalerweise ziemlich gut!“