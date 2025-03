Alarm um Hamas-Anhänger – und wieder in Villach!

Vor drei Wochen hat Kärnten mit dem Terroranschlag mitten in der Villacher Innenstadt seine Unschuld verloren – doch gab es diese wirklich? Ermittler bestätigen in Hintergrundgesprächen, dass es stets eine Frage des „Wann“ und nicht des „Ob“ gewesen sei. Denn im Bundesland werden zwei Dutzend islamistische Gefährder vermutet; mehrere davon ausgerechnet in Villach. Einer von ihnen ist mittlerweile auch angeklagt.