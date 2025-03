Genießer „schummeln“ sich durch die Fastenzeit

Köstlichkeiten von Nord bis Süd

Das Burgenland, das kulinarische Tradition mit erstklassiger Gastronomie vereint, lädt inmitten sanfter Weinhügel, historischer Burgen und der Region Neusiedler See zu geschmackvollen Entdeckungen ein. Drei pannonische Top-Adressen sind heuer im Programm: das Restaurant Pannonia in Bernstein, die Zwei-Hauben-Lokalität Infinity in Scheiblhofers The Resort in Andau und – gekrönt mit drei Hauben – der Feinschmecker-Tempel Ratschen in Deutsch-Schützen im Bezirk Oberwart.