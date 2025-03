„Frauen, ihr müsst selbstbewusst werden!“

Dokumentieren, was Frauen Großes geleistet haben, will das Frauenbüro der Stadt Klagenfurt um Astrid Malle seit Jahren. Mit Alexandra Schmidt konnte sie dafür eine Historikerin finden, die in Archiven Spuren von bemerkenswerten Frauen suchte, was unter dem Buchtitel „Klagenfurterinne(r)n“ seit 2021 nachzulesen ist. Danach entstand die Idee zum Frauenpreis der Stadt, der nach einer wahren Pionierin und Kämpferin für Frauenrechte benannt werden sollte: Rasch war klar, das konnte nur Maria Tusch sein.