Heimische Palfinger-Werke wieder im Vollbetrieb

„Wir haben keine Hauruck-Aktionen gemacht, damit wir auch den Aufbau der Kapazitäten gut meistern können“, heißt es. Jetzt im März befinden sich die Werke in Österreich, also auch jenes in Lengau, wieder in Vollbetrieb, verriet Koller. „Die Arbeit wird uns nicht ausgehen, aber auch die täglichen Herausforderungen, das Geschäft zu managen, werden nicht weniger“, beschrieb es Klauser. Man sieht bereits wieder Zuwächse im Auftragsstand.