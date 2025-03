13-jähriger Bub war mit gestohlenem Auto unterwegs

Er ist amtsbekannt und soll nicht zum ersten Mal mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. In der Nacht auf Donnerstag „borgte“ sich der 13-jährige Slowake in Pasching wieder ein Auto aus. Dessen Besitzer hatte es ihm offenbar aber leicht gemacht. Die Türen waren unverschlossen, der Schlüssel lag in einem Fach im Wageninneren.