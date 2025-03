Abriss von Denkmal: Bürger hielten Bagger auf

Aufregung am Mittwochvormittag in Gries am Brenner: Dem denkmalgeschützten Gasthaus Weißes Rössl sollte es offenbar einen Tag früher als geplant an den Kragen gehen. Die Abrissbagger fuhren auf – doch Mitglieder einer Bürgerinitiative stellten sich diesen in den Weg. Der Bürgermeister ist ob der Entwicklungen fuchsteufelswild.