Bundesdenkmalamt gibt das Weiße Rössl nicht auf

Die Zeit drängt, der Abbruchauftrag fürs denkmalgeschützte ehemalige Gasthaus Weißes Rössl in Gries am Brenner ist erteilt. Die Aufregung im Ort ist groß – der Bürgermeister sprach zuletzt von einer „Bankrotterklärung“. Das Bundesdenkmalamt will sich aber noch nicht geschlagen geben.