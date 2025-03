16.000 kika/Leiner-Reste wechselten den Besitzer

75 Auktionen fanden schon statt

Und der Andrang auf Regale, Bücher, Schreibtische und Co. war groß. „Wir haben bereits 75 Auktionen durchgeführt und mehr als 16.000 Posten versteigert“, verrät Aurena-Tech-Geschäftsführer Jürgen Blematl. Im Hauptlager in St. Pölten, wo 10.000 Kubikmeter an Garten- und Outdoormöbeln gelegen waren, ist noch einiges an Ware vorhanden. „Hier werden die Versteigerungen im Frühjahr noch weitergehen“, so Blematl. „Die Filialen sind im Wesentlichen abgeschlossen“, ergänzt Norbert Lehner.