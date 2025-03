Papst wach und fieberfrei, braucht aber Sauerstoff

Seit 19 Tagen im Krankenhaus

Die Sorge um den Papst, der bereits am Freitag eine Atemkrise erlitten hatte, bleibt groß. Er liegt inzwischen seit 19 Tagen in der Gemelli-Klinik in Rom, so lange wie noch nie während seiner fast zwölfjährigen Amtszeit. Behandelt wird er wegen einer beidseitigen Lungenentzündung. In der Öffentlichkeit war er seit seiner Einweisung nicht mehr zu sehen.