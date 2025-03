„Wir hatten alle Angst. Wann wird Corona kommen?“

In den Dörfern und Städten begann die Stille zu wachsen. Menschen standen mit Masken in den Regalen der Supermärkte, als wäre die Welt in einem fremden Film. Der Geruch von Desinfektionsmittel stieg in die Nase und setzte sich in den Gedanken fest, als ob er nie mehr weichen würde. In dieser Zeit die Matura zu absolvieren, war mehr als eine Herausforderung. Nicht nur schulisch, sondern auch in einer Entwicklungsphase, wo Freundschaften immens wichtig sind.