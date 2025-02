Fünf Jahre Coronavirus: Was sich verändert hat

Pandemie-Ende nach mehr als drei Jahren

Am 30. Jänner ruft die WHO eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ – also die Pandemie – aus, die erst am 5. Mai 2023 wieder für beendet erklärt wird. In Österreich ist eine Infektion mit SARS-CoV-2 ab dem 1. Juli 2023 keine meldepflichtige Krankheit mehr. Bis dahin werden hierzulande 6,08 Millionen Ansteckungen nachgewiesen und 22.500 Todesfälle mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht.