„Der Konsument weiß nicht mehr, was richtig ist“

Die eingeschlagene Transformation in der Mobilitätswelt fordert Energiehändler wie Konsumenten. Für wen macht der Umstieg auf ein Elektro-Fahrzeug Sinn? Ist das leistbar? Bleiben Verbrennermotoren doch viel länger im Einsatz als gedacht? „Im Prinzip ist der Changeprozess alternativlos. Aber ich glaube, dass der Konsument vergessen wurde. Deshalb sind wir dort, wo wir halt sind, bei rückläufigen Anmeldezahlen, was die E-Mobilität betrifft“, so Zierhut, „der Konsument weiß ja schon gar nicht mehr, was richtig ist“.