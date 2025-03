Alarm nach „Lagerfeuer“ bei irakischem Botschafter

Papierreste am Gelände der Residenz der irakischen Botschaft in Wien-Dornbach sollen am Montag angezündet worden sein – der Einsatz versetzte die Nachbarschaft in Aufruhr. Die Feuerwehr rückte an und löschte ab. Großes Rätselraten herrscht über die Hintergründe des Brandalarms!