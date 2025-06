GAK schlägt das erste Mal am Transfermarkt zu!

Der Südsteirer Tobias Koch ist der erste Neue beim GAK. Die Hauptposition des 24-Jährigen ist das defensive Mittelfeld, er kann aber auch in der Mitte oder als Innenverteidiger agieren. In seiner Vita stehen bisher 53 Bundesligaspiele für Klagenfurt, BW Linz und Sturm sowie 77 Partien in der Zweiten Liga. Koch unterschrieb beim GAK einen Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2027.