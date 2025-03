Kreml: Annäherung an USA kann „schnell“ gehen

ISW-Institut warnt vor Sieg Putins

Das Weiße Haus kündigte nach dem Zerwürfnis an, die Militärhilfe für die Ukraine einzustellen. Das Institut für Kriegsstudien (ISW) warnt, dass ein Wegfall einen Sieg Russlands näherbringen würde. „Die Einstellung der US-Militärhilfe und der finanziellen Unterstützung zur Stärkung der ukrainischen Rüstungsindustrie könnte dazu beitragen, das Gleichgewicht des Krieges zu kippen und Russland größere Vorteile auf dem Schlachtfeld in der Ukraine zu verschaffen, was die Wahrscheinlichkeit eines russischen Sieges in der Ukraine erhöhen würde“, heißt es wortwörtlich in der Analyse.