Die Folgen des Streits zwischen Selensky und Trump

Auch die Lücke bei den Staatsfinanzen können andere Verbündete nur schwer schließen. In den drei Jahren Krieg flossen umgerechnet mehr als 30 Milliarden Euro aus den USA in das ukrainische Staatsbudget. Darüber hinaus könnte die Position Selenskyjs ins Wanken kommen. Zuletzt hatte sich die Kritik an seinem Verhandlungsstil erhöht.