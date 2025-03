Frauen: Fortschritt, aber Luft nach oben

Frauen stehen in der Gesellschaft vor Herausforderungen. Noch immer kümmern sie sich zu einem höheren Prozentsatz um Kinder und Haushalt. Noch immer verdienen sie in manchen Sparten für dieselbe Arbeit weniger Geld, verbringen längere Zeit bei schlechter Gesundheit (siehe links). Frauen sind in Partnerschaften öfter von Gewalt betroffen, öfter alleinerziehend und eher von Altersarmut betroffen als Männer. Das sind Fakten, auch im Jahr 2025. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.