Trotz Traumstarts ist noch viel Luft nach oben

„Vielleicht mal gut, so in die Rückrunde reinzustarten“, zog Liefering-Trainer Daniel Beichler das Positive aus der Zweitliga-Partie gegen Lafnitz. Mit der Leistung war er nämlich großteils nicht zufrieden. Dass die Jungbullen am Ende dennoch 4:1 siegten, lag auch an einem Mann: Enrique Aguilar. In 13 Spielen zuvor traf er nie, zum Frühjahrsauftakt gelang dem offensiven Mittelfeldspieler ein Dreierpack. „Das freut mich für ihn, weil er gut arbeitet. Aber zweite Halbzeit war das inhaltlich nicht das, was ich mir erwarte“, meinte der Coach kritisch.