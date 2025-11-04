Vorteilswelt
Duo gleichauf

Harter Kampf um den „Krone“- Schussstiefel

Salzburg
04.11.2025 23:00
Bisher 19 Volltreffer: Maximilian Baksa (li.).
Bisher 19 Volltreffer: Maximilian Baksa (li.).(Bild: zVg)

19 Tore und kein Ende in Sicht: Maximilian Baksa (Mauterndorf) und Nico Lukasser-Weitlaner (Bramberg) führen souverän die „Krone“-Schussstiefel-Wertung an – und haben noch lange nicht genug.

0 Kommentare

Ganze 19-mal drehten Mauterndorfs Maximilian Baksa und Brambergs Nico Lukasser-Weitlaner bisher schon zum Torjubel ab. Damit führt das Duo souverän den „Krone“-Schussstiefel an. „Das ist schon eine coole Sache“, grinst Baksa. Der Knipser des 2. Klasse Süd A-Klubs hat sich bereits vor der Spielzeit ein klares Ziel gesetzt: „Ich will diese Saison 40 Tore schießen!“

Zitat Icon

Ich will diese Saison 40 Tore schießen

Maximilian Baksa

Inspiration holt er sich dabei bei Weltstar Neymar: „Ich habe ihn immer bewundert.“ Als Grund für die Torgefährlichkeit nennt der 21-Jährige seine Ausbildung: „Ich bin in die Fußball-HAK in Bad Ischl gegangen. Da ist es in der 2. Klasse dann vielleicht auch einfacher.“ Für Lukasser-Weitlaner läuft es vor allem wegen des Teams wie am Schnürchen: „Wenn man mal so einen Lauf hat, trifft es sich auch leichter.“ Die Führung in der Schützen-Wertung ist ein schöner Nebeneffekt, „aber wenn es so bleibt, hätte ich sicher nichts dagegen.“ Da wollen jedoch auch noch andere ein Wörtchen mitreden, wie zum Beispiel Bad Vigauns Adnan Halilagic, der mit sieben Toren in den letzten zwei Partien aufzeigte, bereits bis auf zwei Treffer am Duo dran ist.

Dran ist auch Zweitligist Austria Salzburg am Bramberg-Bomber. Nach der Herbstsaison ist er bei den Violetten zu einem Probetraining eingeladen. „Der Profifußball wäre schon ein Ziel“, erzählt der 19-Jährige.

Salzburg

