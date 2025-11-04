Harter Kampf um den „Krone“- Schussstiefel

Inspiration holt er sich dabei bei Weltstar Neymar: „Ich habe ihn immer bewundert.“ Als Grund für die Torgefährlichkeit nennt der 21-Jährige seine Ausbildung: „Ich bin in die Fußball-HAK in Bad Ischl gegangen. Da ist es in der 2. Klasse dann vielleicht auch einfacher.“ Für Lukasser-Weitlaner läuft es vor allem wegen des Teams wie am Schnürchen: „Wenn man mal so einen Lauf hat, trifft es sich auch leichter.“ Die Führung in der Schützen-Wertung ist ein schöner Nebeneffekt, „aber wenn es so bleibt, hätte ich sicher nichts dagegen.“ Da wollen jedoch auch noch andere ein Wörtchen mitreden, wie zum Beispiel Bad Vigauns Adnan Halilagic, der mit sieben Toren in den letzten zwei Partien aufzeigte, bereits bis auf zwei Treffer am Duo dran ist.