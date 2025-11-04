Harter Kampf um den „Krone“- Schussstiefel

19 Tore und kein Ende in Sicht: Maximilian Baksa (Mauterndorf) und Nico Lukasser-Weitlaner (Bramberg) führen souverän die „Krone“-Schussstiefel-Wertung an – und haben noch lange nicht genug.
Ganze 19-mal drehten Mauterndorfs Maximilian Baksa und Brambergs Nico Lukasser-Weitlaner bisher schon zum Torjubel ab. Damit führt das Duo souverän den „Krone“-Schussstiefel an. „Das ist schon eine coole Sache“, grinst Baksa. Der Knipser des 2. Klasse Süd A-Klubs hat sich bereits vor der Spielzeit ein klares Ziel gesetzt: „Ich will diese Saison 40 Tore schießen!“
Ich will diese Saison 40 Tore schießen
Maximilian Baksa
Inspiration holt er sich dabei bei Weltstar Neymar: „Ich habe ihn immer bewundert.“ Als Grund für die Torgefährlichkeit nennt der 21-Jährige seine Ausbildung: „Ich bin in die Fußball-HAK in Bad Ischl gegangen. Da ist es in der 2. Klasse dann vielleicht auch einfacher.“ Für Lukasser-Weitlaner läuft es vor allem wegen des Teams wie am Schnürchen: „Wenn man mal so einen Lauf hat, trifft es sich auch leichter.“ Die Führung in der Schützen-Wertung ist ein schöner Nebeneffekt, „aber wenn es so bleibt, hätte ich sicher nichts dagegen.“ Da wollen jedoch auch noch andere ein Wörtchen mitreden, wie zum Beispiel Bad Vigauns Adnan Halilagic, der mit sieben Toren in den letzten zwei Partien aufzeigte, bereits bis auf zwei Treffer am Duo dran ist.
Dran ist auch Zweitligist Austria Salzburg am Bramberg-Bomber. Nach der Herbstsaison ist er bei den Violetten zu einem Probetraining eingeladen. „Der Profifußball wäre schon ein Ziel“, erzählt der 19-Jährige.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.