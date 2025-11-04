Raub, Nötigung, Diebstahl: Mädchen (15) verurteilt

Die erste Strafverhandlung zum Raub-Vorwurf hatte die 15-Jährige noch geschwänzt. Am Dienstag kam sie mit ihrer Mutter zur Strafverhandlung in das Salzburger Landesgericht: Raub, Nötigung und Diebstahl lauteten die Vorwürfe des Staatsanwaltes. Besonders schwerwiegend war der Raub-Vorwurf: Am 25. April waren zwei Jugendliche beim Bischofshofener Bahnhof gerade am Nachhauseweg, als sie auf eine Gruppe anderer Jugendlicher mit der Angeklagten trafen, berichtete der Staatsanwalt. Die Gruppe hielt die Burschen an. „Sei leise, wenn ich rede“, soll die 15-Jährige zu einem Burschen gesagt und ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.