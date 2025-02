Warum der Kracher für Salzburg wegweisend ist

Fußball-Vizemeister Salzburg kann am Sonntag im Heimspiel gegen Meister und Leader Sturm Graz den Rückstand in der Tabelle auf sechs Punkte verkürzen. Auch der Titel ist für die Bullen weiterhin in Reichweite. Bei einer Niederlage wäre der Traum von der Meisterschaft jedoch wohl ausgeträumt.