Ständiges Pendeln ist für Rohdiamant kein Problem

Für sie und zahlreiche Sabres-Kolleginnen geht es am Wochenende nach Bozen, wo mit dem Nationalteam das Drei-Nationen-Turnier ansteht. Es ist der Start in die Saison, in der am Ende die erstmalige Teilnahme bei der A-WM in Dänemark wartet. „Wir wollen in Bozen beide Partien gewinnen. Der ganze Fokus liegt aber auf der Vorbereitung für die WM“, weiß die Salzburgerin.