Hockey-Crack Schwarzer

Ständiges Pendeln ist für Rohdiamant kein Problem

Salzburg
04.11.2025 21:00
(Bild: ÖEHV/Nicolas Zangerle-NZ Photos)

Neuer Verein, neues Studium, neues Leben: Eishockey-Talent Hanna Schwarzer hat im Sommer den Schritt von Salzburg nach Wien gewagt – und pendelt seither für ihren Sport regelmäßig nach St. Pölten.

Im August übersiedelte Eishockeyspielerin Hanna Schwarzer nach Wien. Einerseits begann sie mit dem Sportwissenschaftsstudium in der Bundeshauptstadt einen neuen Lebensabschnitt. Andererseits wechselte der Rohdiamant innerhalb der European Women’s Hockey League von den Salzburg Eagles zu den Sabres St. Pölten. „Es war schon eine Umstellung, aber die Eingewöhnung ist gut gelaufen“, strahlt die 19-Jährige. Die dem Kufensport alles unterordnet. Fünf- bis sechsmal die Woche pendelt sie von Wien nach St. Pölten.

Zitat Icon

Der Saisonstart war etwas holprig, auch durch die ungewohnte Umgebung, aber ich komme immer besser rein

Hanna Schwarzer

„Der Saisonstart war etwas holprig, auch durch die ungewohnte Umgebung, aber ich komme immer besser rein“, erzählt die Stürmerin. Die in sechs Partien bisher einen Assist beisteuern konnte.

Für sie und zahlreiche Sabres-Kolleginnen geht es am Wochenende nach Bozen, wo mit dem Nationalteam das Drei-Nationen-Turnier ansteht. Es ist der Start in die Saison, in der am Ende die erstmalige Teilnahme bei der A-WM in Dänemark wartet. „Wir wollen in Bozen beide Partien gewinnen. Der ganze Fokus liegt aber auf der Vorbereitung für die WM“, weiß die Salzburgerin.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
