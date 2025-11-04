Darts-Fans fallen um Event in Salzburg um

Im Kalender für das kommende ist die steirische Landeshauptstadt Graz als einziger rot-weiß-roter Austragungsort bei der European Darts Tour 2026 dabei. Zwar gäbe es laut Veranstalter keine konkreten Gründe, die gegen Salzburg sprechen, der Kalender sei aber rappelvoll. „Leider können wir nicht immer überall sein. Das heißt aber nicht, dass das ein Abschied für immer ist“, lebt die Hoffnung für Salzburg.