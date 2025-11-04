Darts-Fans fallen um Event in Salzburg um

Salzburg darf im Jahr 2026 keine Darts-Gala ausrichten. Das steht nach der Veröffentlichung des Kalenders fest. Obwohl die Ausgabe Mitte Juni 2025 ein großer Erfolg war, war kein Platz für die Mozartstadt.
„Ich würde darum bitten, dass es mehr Turniere in Österreich gibt. Man sieht’s: Die Fans lieben es.“ Das sagte der österreichische Darts-Spieler Rowby-John Rodriguez nach der Gala in Salzburg Mitte Juni. Mehr als 3000 Fans sorgten in der Salzburg Arena für eine tolle Stimmung. Dem Wunsch von Rodriguez wird aber von Seiten der PDC (Professional Darts Corporation) nicht nachgekommen.
Im Kalender für das kommende ist die steirische Landeshauptstadt Graz als einziger rot-weiß-roter Austragungsort bei der European Darts Tour 2026 dabei. Zwar gäbe es laut Veranstalter keine konkreten Gründe, die gegen Salzburg sprechen, der Kalender sei aber rappelvoll. „Leider können wir nicht immer überall sein. Das heißt aber nicht, dass das ein Abschied für immer ist“, lebt die Hoffnung für Salzburg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.