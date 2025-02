Austria Salzburg: Lichter an, Nachtruhe aus

Bundesliga schaut vorbei

Am Freitag wartet noch die Begehung des Stadions durch die Bundesliga. Im Vergleich zu der gestrigen Sitzung sollte dieser Termin fast nur Formsache sein. Am Ende liegt der Ball in Sachen Zulassung wie im vergangenen Jahr aber bei der Bundesliga. Rettenbacher: „Wir bedanken uns bei den zuständigen Behörden sowie bei allen freiwilligen Helfern und sind vorsichtig optimistisch.“