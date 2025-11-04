Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Lokale pleite

Beliebtes Salzburger Wirtshaus rutscht in Konkurs

Salzburg
04.11.2025 16:00
Im ehemals äußerst beliebten Weiserhof gehen die Lichter aus.
Im ehemals äußerst beliebten Weiserhof gehen die Lichter aus.(Bild: Tröster Andreas)

Schon geschlossen: Das Salzburger Wirtshaus Weiserhof und die Pizzeria Allegro in der Gniglerstraße sind in die Pleite gerutscht. Die Gesellschaft hinter beiden Lokalen habe hohe Verbindlichkeiten aufgetürmt und plane nicht, den Weiserhof noch einmal aufzusperren.

0 Kommentare

Die Gesellschaft hinter dem bekannten Salzburger Wirtshaus Weiserhof und der Pizzeria Allegro in der Gniglerstraße ist zahlungsunfähig. Die Mahajirin GmbH hat bereits einen Konkursantrag gestellt. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Alpenländischem Kreditorenverband auf rund 140.000 Euro. Rund 20 Gläubiger seien betroffen. Die Aktiva seien noch nicht ermittelt.

Lesen Sie auch:
Schnitzel um 15 Euro
Salzburgs Wirte sind weit weg von Fantasiepreisen
26.05.2022
Krone Plus Logo
Salzburgs Wirtesterben
Weiserhof-Chef schließt: „Ich kann nicht mehr!“
31.01.2024
„Klassik & Kulinarik“
Ein hörbarer Gaumenschmaus
19.10.2021

Die Betreiber der Lokale sehen sich nicht mehr in der Lage, die beiden Lokale wirtschaftlich weiterzuführen. Der Weiserhof, frühere Wirkungsstätte von Spitzenkoch und Gastronom Roland Essl, hat seine Türen bereits geschlossen. Die Gesellschaft, hinter die vier junge Männer aus Afghanistan stehen, übernahm den Weiserhof von Essls Nachfolger erst Anfang des Jahres 2024.

Die Pleite-Gesellschaft wolle die Lokale größter Voraussicht nach nicht mehr weiterführen.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
148.835 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
129.382 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
128.007 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf