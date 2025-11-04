Beliebtes Salzburger Wirtshaus rutscht in Konkurs

Die Betreiber der Lokale sehen sich nicht mehr in der Lage, die beiden Lokale wirtschaftlich weiterzuführen. Der Weiserhof, frühere Wirkungsstätte von Spitzenkoch und Gastronom Roland Essl, hat seine Türen bereits geschlossen. Die Gesellschaft, hinter die vier junge Männer aus Afghanistan stehen, übernahm den Weiserhof von Essls Nachfolger erst Anfang des Jahres 2024.