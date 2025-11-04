Beliebtes Salzburger Wirtshaus rutscht in Konkurs

Schon geschlossen: Das Salzburger Wirtshaus Weiserhof und die Pizzeria Allegro in der Gniglerstraße sind in die Pleite gerutscht. Die Gesellschaft hinter beiden Lokalen habe hohe Verbindlichkeiten aufgetürmt und plane nicht, den Weiserhof noch einmal aufzusperren.
Die Gesellschaft hinter dem bekannten Salzburger Wirtshaus Weiserhof und der Pizzeria Allegro in der Gniglerstraße ist zahlungsunfähig. Die Mahajirin GmbH hat bereits einen Konkursantrag gestellt. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Alpenländischem Kreditorenverband auf rund 140.000 Euro. Rund 20 Gläubiger seien betroffen. Die Aktiva seien noch nicht ermittelt.
Die Betreiber der Lokale sehen sich nicht mehr in der Lage, die beiden Lokale wirtschaftlich weiterzuführen. Der Weiserhof, frühere Wirkungsstätte von Spitzenkoch und Gastronom Roland Essl, hat seine Türen bereits geschlossen. Die Gesellschaft, hinter die vier junge Männer aus Afghanistan stehen, übernahm den Weiserhof von Essls Nachfolger erst Anfang des Jahres 2024.
Die Pleite-Gesellschaft wolle die Lokale größter Voraussicht nach nicht mehr weiterführen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.