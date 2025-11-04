Ein TV-Koch trumpft jetzt im Hangar-7 auf

Anders als seine Vorgänger hat sich der Deutsche bewusst gegen den Weg zum Sternekoch entschieden, um mehr Freiheit bei seiner Arbeit zu haben. Dass er nun die Geschicke in Salzburgs Gourmet-Tempel schlechthin lenkt, nimmt er gelassen. Außerdem hat er mit den Starköchen Tim Raue, Alexander Herrmann und Lukas Mraz noch ein paar Freunde mit ins Boot geholt: „Das ist fast ein bisschen wie eine Klassenfahrt hier. Wie, wenn du als Kind länger aufbleiben durftest“, freut sich Mälzer über den kulinarischen Tapetenwechsel. Unterstützt werden die vier natürlich tatkräftig vom hauseigenen „Ikarus“-Team, rund um Executive Chef Martin Klein.