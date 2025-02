Sind das die neuen Trikots von Red Bull Salzburg?

Wie ein Video des Heimtrikots zeigt, wird im Kragen auch wieder der Schriftzug „Des is Soizbuag“ stehen. Auswärts setzt Puma weiter auf mehrere Blautöne mit roten Akzenten. Offizielle Gewissheit gibt es aller Voraussicht nach erst in den kommenden Wochen und Monaten. Dann werden die neuen Trikots der Mozartstädter vorgestellt. Bei den Userinnen und Usern im Forum kommen sie auf jeden Fall schon einmal ganz gut an.