Hochmair sorgt als doppelter Ermittler für Unmut

Philipp Hochmair sorgte jüngst für einen Zwist zwischen ARD und ZDF. Parallel geplante Dreharbeiten im November sorgten für Verwerfungen – und dem eventuellen Ende der „Geier“-Filmreihe.
Doppelt hält besser! Das dachte sich wohl Schauspieler und Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair. Gleich zwei Ermittler-Rollen, für jeweils konkurrierende Fernsehsender, verkörpert der 52-Jährige gerade parallel auf dem Bildschirm. Das ist eine zu viel, finden die Sendungsverantwortlichen der jeweiligen Rundfunkanstalten.
Philipp Hochmair reitet die Welle des Erfolgs bekanntlich gerne intensiv. Film- oder Fernsehangebote auszuschlagen, die an ihn herangetragen werden, kommt für den Mimen nicht infrage. Während die Fans ihren Philipp gar nicht oft genug zu Gesicht bekommen können, sorgte vor allem eine Rollenwahl des Schauspielers kürzlich für einen ordentlichen Zwist unter den TV-Sendern.
Seit 2018 schlüpft Hochmair für die ARD in die Rolle des Ermittlers Alexander Haller in „Blind ermittelt“. Ganze 13 Episoden mimte er seither den blinden Kommissar mit viel Gespür für knifflige Fälle. Seit letztem Jahr ermittelt er zusätzlich auch für das ZDF. In der deutsch-österreichischen Krimi-Filmreihe „Der Geier“ verkörpert Hochmair Titelheld Lukas Geier, einen Ermittler mit äußerst dunkler Vergangenheit.
Düsterer geht es in „Der Geier“ aber nicht nur inhaltlich, sondern auch hinter den Kulissen zu. Der Knackpunkt: Sowohl „Blind ermittelt“ als auch „Der Geier“ hatten ursprünglich Dreharbeiten für jeweils neue Folgen im November dieses Jahres angesetzt. Das Problem: Philipp Hochmair kann sich nicht zweiteilen.
Die ohnehin schon angespannte Lage zwischen den konkurrierenden Sendern hatte sich somit noch einmal verschärft. Kurzzeitig soll sogar das Ende von „Der Geier“ im Raum gestanden sein, hat die „Krone“ aus Insiderkreisen erfahren. Mittlerweile hat man sich zumindest wieder gemeinsam an den Verhandlungstisch gesetzt. Ein neuer „Geier“-Dreh ist eventuell für das kommende Frühjahr geplant. Fix ist das aber noch lange nicht.
Ebenso offen ist, ob Hochmair 2026 das dritte Jahr in Folge in die Rolle des Salzburger Jedermanns schlüpfen wird. Bestätigt wurde die Verlängerung seitens der Festspiele noch nicht. Anfang Dezember will man die Besetzung bekannt geben.
