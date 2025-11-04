Hochmair sorgt als doppelter Ermittler für Unmut

Die ohnehin schon angespannte Lage zwischen den konkurrierenden Sendern hatte sich somit noch einmal verschärft. Kurzzeitig soll sogar das Ende von „Der Geier“ im Raum gestanden sein, hat die „Krone“ aus Insiderkreisen erfahren. Mittlerweile hat man sich zumindest wieder gemeinsam an den Verhandlungstisch gesetzt. Ein neuer „Geier“-Dreh ist eventuell für das kommende Frühjahr geplant. Fix ist das aber noch lange nicht.