Pinke Rochade: Nachfolge für Wiederkehr geklärt

Wiens Vizebürgermeister, Bildungs- und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr, ist auf dem Absprung in das Bildungsministerium der neuen ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition. Am Freitag hatten die Spekulationen, wer seine Funktionen in der Wiener Stadtpolitik übernehmen soll, ein Ende. Er übergibt an zwei Frauen.