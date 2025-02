Ringen um Wiederkehrs Nachfolge in Wien entbrannt

Die NEOS wollen über Wiederkehrs möglichen Wechsel in die Bundespolitik und die Folgen für die Wiener Partei kein Wort verlieren. Das liegt nicht nur an den weiter laufenden Koalitionsverhandlungen, sondern auch an den NEOS-Parteistatuten: Ein allfälliger Koalitionspakt muss von zwei Dritteln der Mitglieder abgesegnet werden. Das soll am Sonntag geschehen. Um sich eine allfällige Blamage zu ersparen, will sich davor niemand zu künftigen Ämtern bekennen, die sich dann vielleicht doch in Luft auflösen.