NEOS: Nun doch Absage an Urgestein Matthias Strolz

Mit Blick auf das Scheitern der Schwesterpartei FDP in Deutschland und der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit zu einer Regierungsbeteiligung bei einer Mitgliederversammlung am Sonntag dürfe man auf Strolz kaum verzichten, zumal seine Expertise in Bildungsfragen unanfechtbar sei, so die Aussage aus der Partei.