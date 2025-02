Klums Kleid-Fauxpas & Lugner-Zwist am Opernball

Auch am Red Carpet wurde es brenzlig: Eine (Fake?)-Schlägerei sorgte für Verwunderung und reichlich Gesprächsstoff, und die Distanz zwischen der Familie Lugner und Witwe Simone war kaum zu übersehen. Was sich wirklich hinter den Kulissen abspielte, weiß Adabei-Chef Norman Schenz. Im Talk mit krone.tv verrät er, wie der 67. Opernball ablief und was für Getuschel sorgte.