Großeinsatz in Feldkirch: Brandursache steht fest

Wie berichtet, brach am 21. Februar ein Feuer in einem Mehrparteienhaus in Feldkirch aus. Nun steht die Brandursache fest: Das Feuer entstand in einer Wohnung im Erdgeschoß. Zwei Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung. Die Florianijünger wurden aber von Nachbarn alarmiert.