Asylversagen: Sozialbetrug mit 59 Phantomkindern!

Wohnhaus aus Siebzigerjahren

Die Stadt Duisburg ringt seit Jahren darum, das Quartier gemeinsam mit den Besitzern aufzuwerten. Beim ­„Weißen Riesen“ handelt es sich um eines von mehreren in den Siebzigerjahren gebauten Hochhäusern, die zunächst begehrt ­waren. Wegen unzureichender Instandhaltung kamen die Gebäude herunter. Sie ­gelten als soziale Brennpunkte. Zwei von ihnen wurden abgerissen, ein drittes soll in diesem Jahr gesprengt werden. Bei dem Hochhaus, in dem die Razzia stattfand, hat die Stadt wegen komplizierter Eigentumsverhältnisse bisher keine Handhabe.