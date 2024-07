Keine DHL-Pakete mehr für Hochhaus in Deutschland

Das Hochhaus, als „Weißer Riese“ bekannt, verfügt über 320 Wohnungen auf 20 Stockwerken. Laut Duisburger Polizei sei die Zahl der Anzeigen an der Adresse im bisherigen Jahresverlauf in Relation zu der hohen Bevölkerungsdichte an der Adresse niedrig. Es gebe kein Sicherheitsproblem, sagte eine Polizeisprecherin. „Die Zahlen, Daten und Fakten geben das nicht her.“ Sie räumte aber ein, dass es allgemein „ein Dunkelfeld“ gebe – also mögliche Straftaten, bei denen Opfer keine Anzeige machen.