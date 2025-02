„Da habe ich gespürt, dass ich etwas machen muss“

Kein Neid auf Schweizer Überflieger

Den Umstand, dass mit dem Schweizer Franjo von Allmen, der in Crans Montana seinen ersten Weltcupsieg in der Abfahrt holte und in Saalbach Doppelweltmeister wurde, ein Jahrgänger Schlagzeilen schreibt, nimmt Feurstein gelassen. „Natürlich will ich da auch hin und man sieht was möglich ist“, sagt „Luki“. „Aber da ich in der Vergangenheit immer wieder körperliche Probleme hatte, bin ich ganz zufrieden, wie die Saison bislang gelaufen ist. Und ich weiß, dass ich auch noch mehr drauf habe.“