Afghane schlich sich an Bord – kein Strafprozess

Ein 27-jähriger Mann schaffte es am Flughafen Wien-Schwechat ohne Pass und ohne Ticket in ein Flugzeug nach China. Die Polizei übermittelte nach dem besorgniserregenden Vorfall einen Bericht an die Staatsanwaltschaft Korneuburg – doch für die Anklagebehörde fehlt das zentrale Tatbestandsmerkmal von einem Betrug.