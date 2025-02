Ölz ist trotz Rückgängen weiterhin stabil

Neues Frischdienstzentrum

Die 1938 gegründete Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG ist nach eigenen Angaben österreichischer Marktführer im Bereich Gebäck und Toastbrot und erzeugt an zwei Standorten in Dornbirn das ganze Jahr über mehr als 100 Artikel sowie rund 30 saisonale Produkte. Im ersten Halbjahr 2025 soll in Korneuburg in Niederösterreich ein neues „Frischdienstzentrum“ in Betrieb gehen und den bisherigen Logistikbetrieb in Wolkersdorf ersetzen. Derzeit arbeiten rund 1060 Mitarbeiter bei dem Unternehmen.