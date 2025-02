Jung und motiviert: Zwei Wiener starten durch

Während die meisten mit 19 in der Maturaklasse sitzen oder gerade zu jobben beginnen, hat Sven Lachner bereits sein eigenes Unternehmen. Die Idee hat sich schon früh in seinem Kopf festgesetzt. „Ich habe mich schon früh für Wirtschaft und Mode interessiert. Mit 17 bin ich dann auf Sneaker gekommen und habe mir fest vorgenommen, an meinem 18. Geburtstag mein eigenes Unternehmen zu gründen. Ähnlich fleißig ist Marlene Carla Dressel. Mit nur 22 Jahren ist sie bereits Marketing-Spezialistin und Gründerin ihrer eigenen Online-Marketing-Agentur. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.