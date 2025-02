Chaos und Verwirrung nach Musks „Kündigungsmail“

Trump: „Leute antworten nicht, weil sie nicht existieren“

„Was er tut, ist zu sagen: ‘Arbeitet ihr eigentlich?‘“, so Trump. „Und wenn man nicht antwortet, wird man sozusagen halb entlassen oder man wird gefeuert, weil viele Leute nicht antworten, weil sie gar nicht existieren“, berichtet die Associated Press. Er behauptete zudem, Musks Abteilung hätte bereits „Hunderte von Millionen Dollar an Betrug“ aufgedeckt. Etwa seien Gehaltsschecks an Mitarbeiter von Bundesbehörden gegangen, die gar nicht existieren. Beweise legte er nicht vor.