Salzburg weiterhin viertteuerstes Mietpflaster

Eines ist am österreichischen Immobilienmarkt mittlerweile sicher: Ständige Veränderung. Nicht allerdings, wenn es darum geht, wo man hierzulande pro Monat am meisten in eine Mietwohnung investieren muss. Denn so war Wien Innere Stadt auch 2024 jener Bezirk, in dem Mieter mit 23,1 Euro pro Quadratmeter am meisten ausgegeben haben. „Und zwar um 5,8 Prozent mehr als im Jahr 2023, als es noch 21,8 Euro pro Quadratmeter waren“, sagt Judith Kössner, Immobilien-Chefin bei willhaben.