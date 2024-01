Einkehren auf der Skihütte wird immer teurer!

Fast 60 Prozent mehr müssen Wintersportler heuer auf den Skihütten in Salzburg zahlen! Es gilt: Je mehr Pistenkilometer es gibt, also je größer das Skigebiet, desto höher die Preise. Die Arbeiterkammer hat die Preise auf Salzburgs Skihütten verglichen und festgestellt, dass besonders die Preise für das bei Kindern beliebte Skiwasser (plus 63 Prozent), aber auch für Apfelstrudel (plus 75 Prozent), Spaghetti Bolognese und Frankfurter mit Gebäck (jeweils plus 69 Prozent) stark angezogen haben.