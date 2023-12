Mit Fahrplanwechsel werden Öffi-Tickets teurer

Obus-Linie 2 in der Stadt Salzburg im Zehn-Minuten-Takt

Die Linie 2, die in der Stadt Salzburg vom Walserfeld und Flughafen über das Stadtzentrum nach Obergnigl fährt, wird zukünftig im Zehn-Minuten-Takt verkehren. Damit kehrt die erste Obus-Linie in den alten Takt zurück. „Sobald es die Personalsituation erlaubt, sollen stufenweise weitere Linien in den nächsten Monaten folgen“, heißt es in einer Aussendung des SVV. Im Pinzgau ändern sich die Fahrpläne der Linien 260 und 620. Im Flachgau fahren die Busse 155, 157 und 180 am Abend öfter, auch bei den Linien 36 und 181 gibt es Anpassungen.