EU: Bereits 16. Sanktionspaket gegen Russland

Kallas will Dienstag in die USA reisen

EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas betonte vor dem Treffen zu den Verhandlungen zwischen Russland und den USA über ein Ende des Krieges in der Ukraine, „kein Abkommen kann ohne uns funktionieren“. Die EU und die Ukraine müssten zustimmen. Sie betonte, so viele Gespräche und Kontakte wie möglich mit der neuen US-Regierung zu führen. Sie kündigte an, am Dienstag in die USA zu reisen, um unter anderen ihren Amtskollegen Marco Rubio zu treffen, um über die transatlantischen Beziehungen und die Gespräche zur Ukraine zu sprechen. Die Estin betonte auch, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sei ein gewählter Staatschef und kein „Diktator“, wie ihn Trump bezeichnet hatte. Sie habe an eine Verwechslung mit Russlands Machthaber Wladimir Putin gedacht.