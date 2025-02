Schwacher Rubel und Sanktionen heizen Inflation an

Aus Sicht der russischen Zentralbank ist es wichtig, die Eckpunkte für den Staatshaushalt 2025 einzuhalten, um die Inflation zu kontrollieren. Für den Haushalt 2024 waren die Eckpunkte noch angepasst worden, um im Laufe des Jahres das Defizit zweimal zu erhöhen. Zudem erklärte die Notenbank, es sei nicht mehr möglich, hohe Wachstumsraten in einem von knappen Arbeitskräften und Produktionskapazitäten gekennzeichneten Umfeld aufrechtzuerhalten. Eine weitere Stimulierung der Konjunktur würde die Wirtschaft in eine Rezession treiben. Der nächste Zinsentscheid der russischen Notenbank steht am 14. Februar an.