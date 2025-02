Bitcoin befeuert Boom bei privaten Kryptoanlagen

Im Durchschnitt aller fünf Länder planen demnach über 87 Prozent der Befragten in den nächsten zwölf Monaten weitere Kryptokäufe. Im Verhältnis dazu sind die deutschen Anleger zurückhaltender: 75 Prozent sagten, dass sie noch mehr Geld in Digitalgeld anlegen wollen. In Deutschland haben nach der Umfrage knapp die Hälfte der Befragten zwischen ein- und zehntausend Euro in Bitcoin und Co. angelegt, ein weiteres gutes Fünftel sogar weniger als tausend Euro.