Heuer fast doppelt so viele Fälle von Kryptobetrug

Laut der Finanzmarktaufsicht (FMA) ist Finanzbetrug eine „Wachstumsbranche“: Der an die FMA gemeldete Gesamtverlust durch Finanzbetrüger lag 2024 bei rund 15,5 Millionen Euro, vergangenes Jahr waren es 12,8 Millionen Euro, so die Behörde am Montag. Die Anzahl an Kryptobetrugsfällen verdoppelte sich nahezu.