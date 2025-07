Das sind Österreichs Trümpfe bei der EM

Dem Turniertrubel entfliehen

Die Pferde müssen jedoch am Turniergelände bleiben: „Normalerweise gehen wir mit unseren Pferden schon ins Meer, aber hier ist die Reitanlage einfach zu weit weg“, erklärt der EM-Bronze-Gewinner. Während Kühner dem Turniertrubel bei einem entspannten Spaziergang am Strand entflieht, startet Katharina Rhomberg mit etwas mehr Power in den Tag: „Ich gehe dann gerne in der Früh laufen oder ins Fitnessstudio, das hilft mir, um den Kopf freizubekommen.“