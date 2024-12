„Wildwest-Ära auf den Kryptomärkten ist vorbei“

Für Anbieter von Dienstleistungen und Handel rund um Kryptowährungen zieht sich das Regulierungskorsett der EU weiter zu. Die „Markets in Crypto Assets Verordnung“ (MiCAR) wird am Montag in vollem Umfang anwendbar. Die Regelung soll unter anderem den Schutz von Anlegern erhöhen und den Kampf gegen Geldwäsche vereinfachen.